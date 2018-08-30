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284 Mehmetçik Sarıkamış'tan Kilis'e uğurlandı

Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 284 asker sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Kars Harakani Havalimanı'nda yapılan törenle Kilis'e uğurlandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:22
284 Mehmetçik Sarıkamış'tan Kilis'e uğurlandı

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 284 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Kilis'e uğurlandı.

Kars Harakani Havalimanı'ndaki uğurlama törenine, Kars Valisi Rahmi Doğan, 9. Kolordu Komutan Vekili ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik katıldı.

"BU KARARLILIK İÇERİSİNDE UĞURLADIK"

Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, devletin, ülkeye karşı yurt içinde ve yurt dışından yönelen terör tehdidine karşı her türlü tedbiri alacak kudrette olduğunu belirterek terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Devletin her zaman mağdur ve mazlumların yanında yer aldığına ifade eden Doğan, bu milletin evlatları olarak vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna her zaman göreve hazır olduklarını ve 284 askeri de bu kararlılık içesinde uğurladıklarını kaydetti.

Doğan, terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Konuşmaların ardından askeri uçakla Kilis'e uğurlanan askerlerin Suriye'de görev alacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:22
  1. Kilis
  2. Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Kars Harakani Havalimanı
  5. 9. Kolordu Komutan Vekili ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut
  6. Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ
  7. Mehmet Halis Aydın
  8. Kars Valisi Rahmi Doğan
  9. Ümit Bitirik

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