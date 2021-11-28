28.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَالَّذٖينَ صَبَرُوا ابْتِغَٓاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُ۫نَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Ve onlar rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir.

İşte dünya hayatının güzel sonu (cennet) sadece onlarındır."

(Ra'd Suresi - 22) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Allah’ın rızâsını kazanmak için uğrunda karşılaştıkları her türlü sıkıntılara sabrederler; namazlarını vaktinde dosdoğru kılarlar; Allah’ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerden gizli açık Allah yolunda harcarlar; kötülüğü iyilikle savarlar yani haksızlığa karşı adaletle, yalancılığa karşı doğrulukla, rezilliğe karşı da erdemle mücadele ederler. İşte dünya yurdunun güzel sonu yani cennetler bunlarındır. Bu güzel sonun ne olduğu bundan sonraki (23-24.) âyetlerde açıklanmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 284-285

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Bir kadın, cezbedici koku sürer ve erkekler de ona bakarsa, evine gelinceye kadar Allahü Teâlâ'nın gazabında olur."

(Taberani)

AÇIKLAMASI:

Kadınların koku sürünerek erkeklerin yanına gitmesi veya yanından geçmesi bir nevi zina olarak vasıflandırılmıştır.

Çünkü bu hâl, erkeklerin şehvetini tahrik edecek, onların bakışlarını kendisine çekecektir.

Şehevî olan böyle bir bakış ise, göz zinasıdır.