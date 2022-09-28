28.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَفَلَمْ يَسٖيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَٓا اَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتٖي فِي الصُّدُورِ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar!



Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir."

(Hac Suresi - 46) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Âyette kullanılan hayret ifadesiyle inkârcıların seyahat etmedikleri değil, bunlardan gezip dolaşanların etraflarına ibret gözüyle bakmadıkları ve anlatılanları ibret kulağıyla dinlemedikleri, bizzat seyahat etmeyenlerin de gezip dolaşanlardan aldıkları haberleri böyle bir değerlendirmeye tâbi tutmadıkları anlatılmak istenmiştir (İbn Âşûr, XVII, 287-288).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Dünya ile benim ne alakam olabilir? Ben bir yolcu gibiyim. Bir ağaç altında gölgelenen bir yolcu... Sonra da orayı terk edip yoluna devam eden ...”



(Tirmizi, Zühd 44)





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