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Dünya 28 yıl sonra ezan sesleri yükselecek! Karabağ’ın kalbi Şuşa kurtarıldı
Dünya

28 yıl sonra ezan sesleri yükselecek! Karabağ’ın kalbi Şuşa kurtarıldı

Azerbaycan Ordusu, Karabağ’ın incisi Şuşa’yı 28 yıl sora Ermeni işgalinden kurtarıp, zaferlerine bir yenisini ekledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, “Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil tüm Kafkasya’nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. Babamın vasiyetini yerine getirdim” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:45:00 -
28 yıl sonra ezan sesleri yükselecek! Karabağ’ın kalbi Şuşa kurtarıldı

Azerbaycan Ordusu, 27 Eylül’de Ermenilerin saldırılarına karşılık başlattığı harekatta yeni bir zafere daha imza attı. Karabağ’ın en büyük ikinci kenti ve kültür hazinelerinin mekanı Şuşa, 28 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Azeri ordusunun zaferi sonrası askeri üniforma giyen Aliyev, eşi Mihriban ile birlikte merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Ardından Bakü Şehitler Hıyabanını ziyaret eden ve saygı duruşunda bulunan Aliyev, Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’nın işgalden kurtarıldığını duyurdu. Bu zaferin Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, “Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil tüm Kafkasya’nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak” dedi. 

Aliyev, 200’den fazla kent merkezi, kasaba ve köyün işgalden kurtarıldığını hatırlatarak, “Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala işgal altında topraklar var. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hiç kimse bizi durduramaz. Ermenistan yönetimi şimdi dünya ülkelerinden yardım, silah istiyor. Peki, nerede senin ‘yenilmez ordun’? Biz onu yok ettik. Onların tüm sözleri, açıklamaları efsane ve yalandı. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur” diye konuştu.

Aliyev, “Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. Hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık. Bugün ulusal liderimiz Haydar Aliyev’in mezarını da ziyaret ettim. Çok mutluyum babamın vasiyetini yerine getirdim. Şuşa’yı kurtardık. Azerbaycan halkına müjdeyi verdiğim bugün hayatımda belki de en mutlu olduğum günlerden biridir” dedi.

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