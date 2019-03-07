28 ülke Suudi Arabistan'a karşı birleşti! AB üyesi 28 ülkenin tamamı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'a yönelik karşı adım atılması için imza verdiği bildirildi. Bugün 28 ülkenini imzasının olduğu ortak bir açıklama yapılması bekleniyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye toplam 28 ülke bugün düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'a karşı adım atılmasını öngören ortak bir bildiri için imza verdi. AB'nin ortak açıklamasının bugün yapılması bekleniyor. Kaynak: Haber7

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