28 Şubat’ın tanıkları: Unutma, unutursan tekrar yaşarsın

Hasan Eğigöz Ankara

28 Şubat sürecinde zulmü yaşayanlar, yaşanan başörtü zulmünün, mütedeyyin kesimin yaşadığı zorlukların ve postmodern darbenin o günkü tanıklarınca bugünkü kuşaklara iyi anlatılıp unutturulmaması gerektiğini ifade ederek, “Unutma, unutursan tekrar yaşarsın” dediler.

Emperyal bir operasyondu

28 Şubat’ın millete büyük bir taarruz olduğunu belirten emekli Yarbay Halil Mert, şunları dile getirdi: “28 Şubat süreci bu ülkede 200 yıldır sürdürülegelen bir statüko ve altyapı oluşturmuştu ve bunun artık hayasızca zirve yaptığı dönemdir. Büyük bir emperyal operasyondu. Elhamdülillah milletimiz bu hamleyi yendi. Bu arada biz 28 Şubat’ta hep şer cepheden bahsediyoruz ama bu şer cephesine alet olan, malzeme olanlardan bahsetmiyoruz. 28 Şubatçılar hain eyvallah, peki ya münafıklar? Yeni kuşaklara sadece 28 Şubat’ta yaşananları anlatmak yetmez, gerçek düşmanlarımızı da anlatmamız gerekiyor.”

Bugünlere kolay gelmedik

İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan da, şunları böyledi: “Olaylar başladığında ben Refah Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanıydım. Dolayısıyla olayların içinde buldum kendimi. Hiçbir şey yapmadığımız halde bizi hücrelere attılar. O günleri unutmamalıyız. Bizler buraya çok rahat bir şekilde gelmedik. Milletimiz de şunu çok çok iyi bilmelidir ki sıkıntı çekmeden rahmet olmuyor. Bizim artık özümüze dönmemiz gerekiyor. Bizler bugün Abdülhamid’leri, Ahmed Yasin’leri anlamazsak, gelecekte hiçbir şey istediğimiz gibi olmaz. Örnek alacağımız insanları çok iyi seçmemiz lazım. Tarihte devletimiz, milletimiz ne yaşamış bilmek lazım. Müslüman başka bir kardeşini samimi şekilde özeleştiri yaptığı zaman onun, ona dua etmesi gerektiğini iyi hatırlamamız lazım.”