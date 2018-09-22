28 Şubat'ın medya 'maymun'u Ertuğrul Özkök, darbecilerin sözcülüğüne soyundu

FETÖ’nün Türkiye’ye kurduğu küresel kumpas olan MİT TIR’ları ihanetinin sahte belgelerini firari terörist Can Dündar’a vererek, FETÖ’ye yardım ve yataklık yapan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararıyla önceki gün tahliye edildi. Yargıtay, Berberoğlu’nun “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Berberoğlu’nun tahliyesine itirafçı olup kendisini ele vermemesi için Ankara’dan İstanbul’a kadar günlerce yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu kadar, Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni, din düşmanı Ertuğrul Özkök’ü de sevindirdi.

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TERÖRİSTLERİN SÖZCÜSÜ

Özkök, Berberoğlu’nun tahliyesiyle sevinçten havalara uçmuş olacak ki, önceki gün yazdığı “Reform paketinin en önemli maddesi Enis'in bırakılması” başlıklı yazısında kullandığı “Bugün Enis, yarın Osman Kavala, öbür gün Nazlı Ilıcak, öteki gazeteciler, aydınlar, siyasiler... Bu ekonomik paketin en güçlü ayağı bunlar olacaktır” ifadeleriyle FETÖ’cü, PKK’lı ve azılı darbe finansörleri için tahliye isteyecek kadar ileri gitti. Özkök, hükümeti de karalamaya kalktı. Özkök’ün darbeci ve teröristlerin sözcülüğüne soyunması, Hürriyet yazarının merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın yönetimindeki Refah-Yol hükümetine yapılan, aynı zamanda doğrudan İslam’ın hedef alındığı 28 Şubat post-modern darbesindeki rolünü akıllara getirdi.

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MEDYA AYAĞI UNUTULDU

Nisan ayında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak darbeye zemin hazırlayan cunta işbirlikçisi medyaya yönelik adım bile atılmadı.

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FETO’YU MANŞETLERE TAŞIDI

Halbuki bugün Osman Kavala, Nazlı Ilıcak gibi hainlere tahliye isteyen Ertuğrul Özkök, Türkiye’nin kasasından yüz milyarlarca doların hortumlandığı 28 Şubat darbesinin ana aktörlerindendi. Özkök’ün Hürriyet’i 28 Şubat’ta “Gerekirse silah bile kullanırız” manşetiyle hükümeti ve tüm muhafazakârları ölümle tehdit etti. Özkök, o dönemde 15 Temmuz’da Türkiye’yi işgale kalkışan 250 kişinin katili, Pensilvanya iblisi Feto’yu bile “Beceremediniz artık bırakın” sözüyle manşete taşıdı. Sincan’da yürütülen tanklar için gazetesinin tüm imkânlarını seferber eden Özkök, “Erbakan vermiyor” şeklindeki ahlaksız manşetiyle medya tarihine kara bir leke olarak geçmişti. Başörtüsüne, imam hatiplere yönelik zulmün ana aktörlerinden biri de Ertuğrul Özkök’tü.

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NE ZAMAN YARGILANACAK?

28 Şubat post-modern darbesinde yaşanan her hukuk skandalında eli bulunan darbe sevici Özkök’ün 28 Şubat davasından yargılanıp, yargılanmayacağı kafalardaki en derin soru… Öte yandan Özkök’ün darbeci yandaşlarının tahliyesini istemesindeki cesaretini, 28 Şubat’ta yapmış olduklarına rağmen hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmamasından dolayı aldığı herkesin ortak kanaati.

Kaynak: Diriliş Postası

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