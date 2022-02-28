28 Şubat’ın karanlığı hafızalarda duruyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için üniversiteden atılan binlerce genç kızdan biri olan 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek ile o dönem TSK’da Yüzbaşıyken ordudan atılan avukat Bülent Demir, 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetlerinin üzerinden geçen 25 yıla rağmen giderilmediğini söyledi.

Mağduriyetleri yanına kâr kaldı

O dönem gasp edilen hakların hâlâ iade edilmediğine dikkati çeken Mine İpek “Sayın Cumhurbaşkanımız, 3564 Sayılı Kararname ile 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla yürürlüğe konulan 7248 sayılı kanunla darbenin yarattığı mağduriyetin giderilmesi için son derece değerli bir adım attı. Aynı hassasiyetin ve adımın 28 Şubat Darbesi mağdurları için de atılmasını istiyoruz. Çünkü üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen yüzbinlerce insanın hak kaybı sürüyor. 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi, binlerce kişi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkûm edildi, tutuklu kaldı. Öğrenciler üniversitelerden atıldı, eğitim hakları ellerinden alındı. Binlerce kamu görevlisi memuriyetten atıldı. Sivil toplum kuruluşları kapatıldı, yöneticileri hapse atıldı. Hepsinin yaşadıkları yanına kâr kaldı” dedi.

Mağdurların yaraları sarılmadı

28 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetlerinde sicili takdirnamelerle dolu bir Yüzbaşı iken irticadan şüpheli personel kategorisine alınarak ordudan atılan Avukat Bülent Demir ise şunları söyledi: “2019 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdum. KDK iade-i itibar ve göreve iade işleminin yapılmasına karar verdi. Ama hiçbir işlem yapılmadı. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen onbinlerce insanın mağduriyeti devam ediyor. Darbelerle mücadele edelim ama önce mağdurların yaralarını sarmalıydık.”