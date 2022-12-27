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Gündem 28 Şubat’ı yazıp, süt/yumurta zamlarını mı unutturuyoruz?
Gündem

28 Şubat’ı yazıp, süt/yumurta zamlarını mı unutturuyoruz?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "28 Şubat’ı yazıp, süt/yumurta zamlarını mı unutturuyoruz?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:40:00 - 2022-12-27 11:12:59
28 Şubat’ı yazıp, süt/yumurta zamlarını mı unutturuyoruz?

28 Şubat zulmünü hatırlatmasından rahatsız olan birinin, “Nasıl algı yapıp farklı konular yazarsan yaz, bu millet süte zammı da görüyor, yumurtaya yapılanı da, bu millet doğalgaza elektriğe yapılan zammı da görüyor, petrol varil fiyatı düştüğü halde benzine yapılan zammı da.” şeklindeki yorumuna cevap veren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Biz önemli gördüğümüz için meşum 28 şubat darbe sürecinde yaşanılanları yazıyoruz.

Ekmekten peynire, banka hortumlamalarından mafya düzenine kadar onlarca konuda hayatımıza olumsuzlukları yaşatan 28 Şubat sürecini, bir daha tekrarlanmaması için ayrıntıları ile kaleme almaya çalışıyoruz..

Okuma hakkından çalışma hakkına, ibadet hürriyetine kadar onlarca önemli konuda temel haklarımızın kısıtlandığı bir zalim dönemi. Genç nesillere aktarıp ibret çıkartmalarını istiyoruz..

Okurlarımızın bazıları şu yorumu yapıyorlar.

Dünkü “28 Şubat’ta hocasını indirdik, siz talebesini indiremiyorsunuz!” başlıklı yazımda yine 28 Şubat sürecinde yaşanılanları, geçtiğimiz hafta cezaevinde ölen dönemin komutanlarından Vural Avar’ın özelinde yazmıştım ya..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Ali bey doğru söylesen de bunlara yaranamazsın

Sen en güzel işi de yapsan biz sana aferin diyecek değiliz diyen zihniyet değil mi bunlar??

birol

sizlerde süt ve yumurtanın zamlarından şikayetci oldunuz tebrikler
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