28 Şubat'ı aratmayan tören! CHP'li Kumdalı'ndan takkeli çalışana çirkin sözler

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Kütahya Belediyesi, sel felaketinde görevli personele, gayretlerinden dolayı "takdir belgesi" verdi. Törene CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın sözleri damga vurdu.

28 Şubat'ı aratmayan görüntüler!

Törende takdir belgesi almaya gelen çalışanlardan birisi takkeliydi. CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı, toplu fotoğraf çekimi esnasında, dindar insanlara kinini saklayamayarak çirkin ifadeler kullandı. CHP'li Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." dedi.

Çalışan, "O zaman ben fotoğraf çektirmeyeyim." dedi. Salonda bulunanlar buna itiraz etti. Kütahya Belediyesi'nin AK Partili ve MHP'li üyeleri de CHP'li Kumdalı'ya tepki gösterdi. Mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı.

Fotoğraf karesine tekrar dahil olan takkeli çalışn, CHP'li Ruhsen Kumdalı'ya, "Ben takkeli daha güzel görünüyorum." diyerek cevap verdi.

Gözler söz veren Kılıçdaroğlu'nda!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü sebebi ile ötekileştirilen kadınlara seslenip, "Hepinize teminat veriyorum, nerede başörtüsü nedeniyle sıkıntı yaşıyorsanız, ötekileştiriliyorsanız bana haber verin, bana gelin." demişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başındaki "takke" sebebi ile CHP Grup Başkanvekili tarafından ötekileştirilen çalışana destek olup olmayacağı merak konusu oldu.