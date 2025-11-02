28 Şubatçı Reha Muhtar ortalığı karıştırdı! Hem suçlu hem güçlü

Bir dönem “acı var mı acı” diyerek Müslümanların canını yakan, 28 Şubat sürecinde dindar kesimi hedef alan yayınlarıyla tepki toplayan televizyoncu Reha Muhtar, bu kez havalimanında yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, X-ray kontrol noktasında telefonu ile geçmek isteyen Muhtar’ın güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine sinirlenerek bağırdığı görüldü.

"ZULMETMEYİ ANNENİZDEN Mİ, BABANIZDAN MI ÖĞRENDİNİZ?"

Görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullandığı duyuluyor. Olayın hangi havalimanında ve ne zaman yaşandığı açıklanmazken, videolar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.





Reha Muhtar, 28 Şubat döneminde başörtüsüne özgürlük isteyen kadınları ve dindar kesimi hedef alan yayınları, canlı yayında konuklara çatal-kaşık fırlattığı görüntüler ve “Acı var mı acı?” sözleriyle kamuoyunda tepki çeken bir isim olmuştu. Yeni görüntüler, o dönemki tavırlarını hatırlattığı için sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.



