28 Şubat'çı kafalar KRT'de buluştu: Okullardaki dini etkinlikleri masaya yatırdılar!

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Gazeteci kılıfıyla aldığı randevudan sonra Menzil Köyü'nü ziyaret eden ve ardından 'Menzil'in iki yüzü' kitabını piyasaya sürerek yalanlarını kamuoyuyla paylaşan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün, KRT canlı yayınındaki konuğu Emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun'du. MEB'e bağlı okullardaki dini faaliyetleri konuşan ikili, gönüllerinin 28 Şubat'ta kaldığını itiraf etti. Saygı Öztürk, Ali Suat Ertosun'a 'Dini vakıflarla MEB arasındaki sözleşmelerden rahatsız olduğunuz durumlar var mı?' diye sordu. 28 Şubat'taki günlerini yad eden Ertosun ise 'Aklım almıyor. Bunlar geçmişte olsa soruşturma konusu olurdu' şeklinde cevap verdi.

Azgın azınlığın sesi oldu

Toplumun çok küçük bir azınlığının sesini canlı yayında aktaran Emekli Yargıtey Üyesi Ali Suat Ertosun, "Ben ailelerle de konuşuyorum. Çocuklarının okullarda dini faaliyetlere katılmasından rahatsızlar." ifadelerini kulllandı. Ertosun, Saygı Öztürk'ün 'Siz bu faaliyetlerden neden rahatsızsınız?' sorusuna şöyle cevap verdi:

'Okullarda çocuklara nasıl dini eğitimler veriliyor?'

"Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair işbirliği protoklleri var. Şimdi bunlara bakıyorsunuz. Bunların içi nasıl doldurulacak? Çünkü protokol dediğiniz şey çok genel metinlerle yazılan bir şey. Dolayısıyla okullarda çocuklara nasıl dini eğitimler veriliyor? Bunlar neden veriliyor? İşte biz bunları çözemiyoruz."

'Eskiden bunlar soruşturma konusu olurdu'

"Bu çocuklar tam eğitim çağında olan çocuklar. Bunları yaz kurslarına götürüyorlar. Milli Eğitim Bakanı'nın denetiminde ancak ben MEB'in bunlar üzerinde tam bir etkinlik kurabildiği kanısında değilim. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Eskiden bunlar soruşturma konusu olurdu."