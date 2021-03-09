28 Şubat zihniyetinden ne farkı var bunun? Birgün kafası CHP'nin şovunu taca attı

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir ilkokulda 28 Şubat'ı aratmayan bir olay yaşandı. Cemil Atlas İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Nilay P., 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu başörtüsü taktığı gerekçesiyle okula almadı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır." denildi.

Ancak H.N.H isimli kız öğrenci, pandemi sonrası yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle 4 Mart günü gittiği okulunda, başka bir sınıf öğretmeni olan ancak Müzik dersine giren Ercan T. İsimli öğretmen, 4. Sınıf öğrencisi H.N.H'den başını açmasını istedi. Öğrencinin başını açmayacağı ısrarları üzerine öğretmen başını Ercan T., başını örtmeisinin yanlış olduğunu belirterek açması için zorladı. Öğrenci bu ısrarlara karşılık vermeyerek başını açmamakta direndi ancak başı zorla açtırıldı.

'Okulda kötü örnek oluyor' dendi

5 Mart Cuma günü de sabah okuluna giden kız öğrenci H.N.H., bu kez de Okul Müdür Yardımcısı Nilay P.'nin baskılarına maruz kaldı. Müdür yardımcısı Nilay P., öğrenciye başını açmasını, diğer öğrencilere kötü örnek olacağını söyledi. Öğrencinin bu isteği kabul etmemesi üzerine okula almayarak okul girişindeki güven kulübesine oturttu. Bu arada da öğrencinin annesi S.P.'yi arayarak, "Senin çocuğun başını açmıyor, başı kapalı okula alamam. Okulda kötü örnek oluyor" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakın medya eğitmenleri savundu

28 Şubat'ı aratmayan olay tepkiyle karşılanırken bazı sol medya kuruluşları ise akılalmaz başlıklar attı. Birgün gazetesi ise 'Yönetmeliğe göre değil şeriata karar' başlığı ile kız çocuklarının eğitim hakkını engelleyenlere sahip çıkma gereği duydu.

CHP'li yetkililerin ısrarla 'Bizim başörtüsü ile sorunumuz yok' çıkışlarına karşın sol medya kuruluşları bu açıklamaya karşıt görüşlerde haberler yapıyor.

Son olarak İzmir'de meydana gelen skandal olayda sol basın, başörtü düşmanlarına adeta kalkan olarak 28 Şubat zihniyetindeki eğitmenleri savundu.