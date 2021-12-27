28 şubat zihniyeti Ankara Üniversitesi’nde hortladı

Ankara Üniversitesi'nde bir süredir başörtülü öğrencilerin, bazı öğretim görevlilerinin sözlü taciz ve baskılarına maruz kaldığı belirtildi.

Ankara Üniversitesi'nin öğrenci topluluklarından "Ankara Hukuk İstikâmet Topluluğu" tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, bazı başörtülü öğrenciler kampüs içerisinde ve ders esnasında sözlü tacize uğradı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde geçtiğimiz bir ay içinde Müslüman öğrenciler olarak inancımız üzerinden sözlü tacize, aşağılamaya ve çirkin ifadelere maruz kalmaktayız. Fakültemizde ders işlenirken konudan bağımsız bir şekilde öğretim görevlisi tarafından 'Kamuda başörtülü memur görmek istemiyorum. Polise, hakime başörtüsü yakıştırmıyorum' ifadeleri, diğer fakültemizde ise sınıfta tek tesettürlü öğrencinin bulunduğu bir derste 'Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın.' ifadeleri kullanılmış akabinde arkadaşımızın cevabı “Sesini yükselt, duyamıyorum. Öne doğru gel" emirleriyle provoke edilmiş, ardından 'Ben bu kadınlara çok üzülüyorum. Nasıl kendini ezdirmeye, baskılamaya, örtülmeye bu kadar istekli olurlar?' ifadeleri ile birlikte inancımız kendilerince tahkir edilmeye çalışılmıştır.

Mazide kalmadığının göstergesi olan ve toplumsal barışı bozan bu ifadelere, başörtüsü ve inancı nedeniyle nefret suçuna maruz kalan, belli meslek gruplarına yakışmadığı ifade edilen ve dahi eşitliğe aykırı bir şekilde bu mesleklerden men edilmesi gerektiği konuşulan, cümlelerin muhatabı Müslüman öğrenciler olarak artık DUR diyoruz! Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde hala bu gerici ve yobaz zihniyetin barınmasıni istemiyoruz. Toplumu alenen kin ve nefrete teşvik edip provokasyonla tahrik eden bu zihniyet eşitlik ilkesine aykırı bir duruştadır. Bugün bu eşitlikten uzak zihniyetin karşıisında durmak yarın başka yerlere sıçramasını da engelleyecektir.

Yasakçı ve saygısız zihniyetinizin karanlığı ile İslam'ın nurunu söndüremeyeceksiniz."