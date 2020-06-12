28 Şubat ve Balyoz darbe davalarının sanık avukatı Salim Şen FETÖ'ye böyle selam çakmış

AK Parti Medya Başkan Yardımcısı Cemil Ayvalı’nın istifasına giden süreçteki tartışmayı başlatan, 28 Şubat ve Balyoz darbe davalarında sanık avukatlığı yapan Salim Şen ile ilgili yeni gerçekler gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir TV canlı yayınında FETÖ karşıtı gibi konuşarak kendini gizlemeye çalışan Şen'in Bank Asya üzerinden FETÖ’ye nasıl selam çaktığı Twitter paylaşımları ile ifşa oldu.

Bank Asya’ya tokat indi, ses Selim Şen’den geldi.

Selim Şen’in geçtiğimiz dönemde sosyal medya hesabından attığı twitlerle örgütün kapatılan finans kuruluşu Bank Asya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Halen borsada işlem gören faal bir banka için 'o banka batık, taşıma su ile dönüyor' diyerek suç işleniyor. İş adamları da bunu alkışlıyorlar, şaka gibi. 5411 sayılı kanuna göre; bir bankanın itibarına, şöhretine, servetine zarar verebilecek bir hususa sahip olunamaz. Bu yolla asılsız haber yapılamaz. Aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bırakın eleştirmeyi bu alkışlanıyorsa söz de yol da bitmiştir.” ifadelerini kullandığı belirlendi.