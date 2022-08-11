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Medya 28 Şubat ruhu hiç ölmedi! Gençlere yönelik kamptaki "namaz" bilgisi hedef alındı
Medya

28 Şubat ruhu hiç ölmedi! Gençlere yönelik kamptaki "namaz" bilgisi hedef alındı

Bir Adım Doğal Yaşam Derneği'nin hafta sonu Samsun'da düzenleyeceği gençlere yönelik kamp, Cumhuriyet gazetesi tarafından hedef alındı. Cumhuriyet haberinde, "Samsun’da doğa kampından zorunlu namaz çıktı." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 16:42:00 -
28 Şubat ruhu hiç ölmedi! Gençlere yönelik kamptaki "namaz" bilgisi hedef alındı

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet gazetesi, dini ve manevi değerleri hedef aldığı bir habere daha imza attı.

Bir Adım Doğal Yaşam Derneği'nin; gençlere yönelik Cuma-Cumartesi ve Pazar günü düzenleyeceği doğa kampı, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Kamp programında gençlerin sabah namazına kaldırılacağı bilgisi de yer alırken, dernek duyurusunda; "Özel durumu olan çocuklar hariç, çocuklarımız sabah namazına kaldırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

28 Şubat ruhu!

Derneğin etkinliğini hedef alan Cumhuriyet gazetesi, haber başlığında; "Samsun’da doğa kampından zorunlu namaz çıktı." ifadesini kullandı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Bir Adım Doğal Yaşam Derneği tarafından Samsun’da düzenlenen Tefekkür Kampı'nda ilköğretim çağındaki çocuklara zorunlu olarak namaz kıldırılacağı öne sürüldü.

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