28 Şubat ruhu hiç ölmedi! Gençlere yönelik kamptaki "namaz" bilgisi hedef alındı

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Cumhuriyet gazetesi, dini ve manevi değerleri hedef aldığı bir habere daha imza attı.

Bir Adım Doğal Yaşam Derneği'nin; gençlere yönelik Cuma-Cumartesi ve Pazar günü düzenleyeceği doğa kampı, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Kamp programında gençlerin sabah namazına kaldırılacağı bilgisi de yer alırken, dernek duyurusunda; "Özel durumu olan çocuklar hariç, çocuklarımız sabah namazına kaldırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

28 Şubat ruhu!

Derneğin etkinliğini hedef alan Cumhuriyet gazetesi, haber başlığında; "Samsun’da doğa kampından zorunlu namaz çıktı." ifadesini kullandı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Bir Adım Doğal Yaşam Derneği tarafından Samsun’da düzenlenen Tefekkür Kampı'nda ilköğretim çağındaki çocuklara zorunlu olarak namaz kıldırılacağı öne sürüldü.