20. Dönem Zonguldak Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Başkanı Necmettin Aydın, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın bildirisi yayınladı.

Aydın’ın, “28 şubat parlamenter sistemin ürünüdür” başlıklı bildirisi şu şekilde:

Millet İttifakı Paydaşları üçüncü dünya savaşının ayak seslerinin yükseldiği bugün, parlamenter sisteme dönüş manifestolarını açıklamaktan vazgeçmediler. Çünkü 28 Şubat parlamenter sistemin ürünüdür. Parlamenter sistem sayesinde 28 Şubat yapılabilmiştir. Millet iradesinin ortadan kaldırılması için parlamenter sistem en uygun ortamdır. Karşı gibi durarak bu yolu yeniden açmak için bugün seçilmiştir. Tek davaları budur.

Özetle Halkın beş yıllığına ülkeyi yönetmesi için oy verdiği siyasi partiden üç beş milletvekili karşıya geçti mi, mevcut hükümet yıkılmakta, milletin istemediği parti iktidar olmaktadır. Refahyol hükümeti Doğruyol partisinden bir gurup milletvekilin ayrılıp vesayet sisteminin emrine girmesi ile iktidardan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Aynı dönemde Milletvekili ve TBMM dilekçe komisyonu olarak görev yaptığım mecliste millet iradesinin nasıl çiğnendiğini bizzat yaşamış biri olarak diyorum ki parlamenter sistem de hükümetler güç odaklarının elinde oyuncağa dönüşmektedir. Ayrıca parlamenter sistemde parlamento hükümet değiştirme senaryolarının uygulandığı şov alanına dönüşmektedir

Fiili darbe artık çok zordur. 15 temmuzdan sonra artık hiç mümkün değildir. Vesayet güçlerinin son çırpınışı parlamenter sisteme dönüş çabalarıdır. Parlamenter sistemi en çok arzulayanlar vesayet odakları ve dış güçlerdir. Çünkü yeni 28 Şubatlar için oyun kuracakları tek alan parlamenter sistemdir. 78 de Türkiye’yi batıran Güneş Model hükümeti de parlamenter sistem ürünüdür

Millet ittifakının ısrarla bugün 28 şubatta bu parlamenter sisteme dönüş manifestosu açıklaması yapmaları çok anlamlıdır. Farkında olup olmamaları pek fark etmez, arkalarında 28 Şubat bin yıl devam edecek diyen ideoloji vardır, vesayet odakları vardır, dış güçler vardır.

İçinde SP’nin olması, Merhum Erbakan Hocamızın ölüm yıldönümünde buluşmalar, güzellemeler yapmalar yetmeyecektir. Merhum Erbakan Hocamızın mezarının başında bile bu bildiriyi okusalar, Milletin feraseti bunu görecektir ve asla başarılı olamayacaklardır.