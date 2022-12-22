28 Şubat Öğrenci Derneği’nden Ankara Valisi Vasip Şahin’e anlamlı hediye

Yeni Akit Ankara

28 Şubat Öğrenci Derneği’nin Genel Başkanı Emine İlyas, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.

“Yaşayanların Kaleminden Sabır-Mücadele-Zafer” adlı kitabı hediye ettiler

Vali Vasip Şahin tarafından sıcak bir şekilde karşılanan 28 Şubat Öğrenci Derneği heyeti, çalışmaları hakkında kendisine bilgi aktardı. Başkan Emine İlyas, Vali Şahin’e, başörtülü öğrencilerin 28 Şubat döneminde yaşadıkları baskıların derlendiği “Yaşayanların Kaleminden Sabır-Mücadele-Zafer” adlı eseri hediye etti. Şahin, bu değerli eserin kendisine hediye edilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek heyete teşekkür etti.