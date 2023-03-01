28 Şubat mazlumları yeniden yargılansın!

HABER MERKEZİ

Dün MAZLUMDER Genel Merkez binasında yapılan “28 Şubat Mahpusları yeniden yargılansın” başlıklı açıklamada, “Darbenin 26. yılı olan bugün, aktörlerin büyük kısmından hesap sorulmadığı gibi bazıları ödüllendirilmiştir. Öte yandan, halen cezaevlerinde tutulan mahpuslar ve aileleri başta olmak üzere birçok kişi için mağduriyetler tam olarak giderilmediği gibi darbe kalıntısı bazı yasa ve uygulamalar, gelenekleşerek daha güçlü formlarda varlığını devam ettirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Zindanda ölümü bekliyorlar

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu adına Avukat Ömer Faruk Karakaş’ın okuduğu ve 28 Şubat darbesinin etkilerinin hâlâ devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir kısmı çözülmüş olsa da birçok alanda sıkıntılar ve mağduriyetler devam etmektedir. Özellikle halen cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpusları ve onların aileleri yönünden 28 Şubat bütün yakıcılığıyla sürmektedir. Ortalama 25-30 yılını cezaevlerinde geçiren bu insanların bir kısmı bütün bir gençlik çağını bir kısmı bütün bir yaşlılık devrini cezaevlerinde geçirmiş bulunmaktadır. Sivas davası hem soruşturma hem kovuşturma hem de temyiz aşamasında olayı aydınlatmak ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak yerine, gerçek faillerin ortaya çıkmasını engelleyici yargı işlemleriyle yürütülmüş olup, olayın üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen adil yargılama hakkından mahrum bırakılmış mahpuslar cezaevlerinde ölümü beklemeye mahkûm edilmiştir. Sivas davası mahpusları, 28 Şubat döneminin medya anlayışının heyulası ve brifingli yargısı ile haklarında verilen kararlardan mağdur olarak cezaevlerindedir. Sivas davasında asıl fail olmayıp, intikam mantığıyla yürütülen hukuksuz yargılamalar neticesinde adil yargılanmayan ve halen cezaevlerinde tutulan Sivas davası mağduru mazlumların da yeniden yargılanmalarını, masumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”