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Gündem 28 Şubat mağduru kadınlardan CHP'li Sağlar'a tepki
Gündem

28 Şubat mağduru kadınlardan CHP'li Sağlar'a tepki

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik çirkin sözlerine bir tepki de 28 Şubat mağduru kadınlardan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:03:00 -
28 Şubat mağduru kadınlardan CHP'li Sağlar'a tepki

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı 28 Şubat mağduru Emine İlyas, CHP'li eski Bakan Fikri Sağlar'ın, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." ifadelerine tepki gösterdi.

'Anadolu kadınını görmek istemediniz'

"Fikri Sağlar başörtüsü ile bir dertleri olmadığını konunun türban olduğunu söylüyor. Bal gibide derdiniz başörtüsüydü." diyen Başkan İlyas, "Ben anamın yöresel şalvarıyla devam edebilirdim. Sizin derdiniz tam da buydu. Anadolu kadınını hiçbir resmi makamda görmek istemediniz." ifadelerini kullandı.

'Biz kimseye ayrımcı gözle bakmadık'

28 Şubat sürecinde haksız yere yargılandıklarını hatırlatan Emine İlyas, şunları söyledi:

"Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimin kendisini adil yargılayacağından şüphesi varmış.28 Şubat 1997 darbesinin yaşandığı dönemde üniversiteye başörtülü devam etmemi haksız bulan hakim beni ne kadar adil yargılamış.Tam zıddını da biz mi düşünmeliyiz. Biz asla öyle düşünmedik."

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