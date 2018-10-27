28 Şubat mağdurlarını serbest bırakın

HABER MERKEZİ

28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformu, Müslümanlara yönelik cadı avının yürütüldüğü 28 Şubat sürecinde postal yalayıcılar tarafından zindanlara tıkılan mağdurların dramını gündeme taşımaya çalışıyor. Bu kapsamda Platform tarafından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, yazar Gülçin Şenel okudu. 28 Şubat darbe sürecinde yüzlerce Müslümanın delilsiz suçlamalarla tutuklandığına dikkat çekilen açıklamada, yıllardır cezaevinde bulunan Hayreddin Soykan, Sabahattin Arslan, Sami Erengül ve Ali Acar’ın karşılaştığı hukuksuzluklar dile getirildi. Açıklamada, İBDA fikriyatının sürdürücüsü olan söz konusu isimlerin hiçbirinin “ajanlık ve vatan hainliğiyle suçlanmadığının” altı çizildi ve adalet vurgusu yapıldı.