28 Şubat kafası pusuda bekliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözde ‘helalleşme’ adı altında oy avcılığına soyunurken, temsil ettiği kesim mütedeyyin insanlara ve kutsallarına yönelik kadim düşmanlıklarından geri adım atmıyor. Siyasetçileri ve hukukçuları yüce dinimiz İslam’a “Orta Çağ karanlığı” diyerek dil uzatırken, yandaş sanatçıları peygamberimiz ve ilk insan Hz. Adem ile eşi Hz. Havva’ya hakaret etme küstahlığında bulunuyor. 28 Şubat aklı, kurumları, siyasi temsilcileri, bürokrasideki uzantıları, akademisyenleri ve sözde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla pusuda bekliyor. Seçim döneminde muhafazakâr kesimden oy alabilmek adına İslam’a ve Müslümanlara saygılıymış gibi davranan CHP ve avaneleri, ufukta seçim olmayınca mütedeyyin insanlara ve kutsallarına yönelik düşmanlıkta sınır tanımıyor. Münferit olayları fırsat bilen seküler yobazların, peşin ve akıl almaz bir hükümle İslam’ı ve Müslümanları itibarsızlaştırmak için kara propaganda yürütmesi, 28 Şubat ruhunun pusuda yattığını gözler önüne seriyor.

Vesayetçilerin neler yapabileceğinin göstergesi

Akit’e konuşan Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “İnanç tercihtir. İnsanların inancına baskı kurulması mümkün olmadığı gibi inanmış kişilerin dinine saygı duymak da herkesin insani görevidir. Son günlerde dinimize yönelik saldırılar, tamamen ideolojik bir yapı içerisinde olan vesayet sisteminin geçmişten bugüne gücü ele geçirdiğinde neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Müslümanların uyanık olup bu gibi yapılara müsaade etmemesi gerekir. Safları sıklaştırarak, maneviyatımıza, dinimize ve insanlığımıza zarar verecek bu tür oluşumlara müsaade etmememiz gerektiğinin anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Onun için Müslümanları bölünmeden, parçalanmadan tevhid inancınca göre kardeşane bir duruş sergilemeye davet ediyoruz” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun helaleşme çağrısının aslında sinsi bir amaç içerdiğini ifade eden Özdemir, “Kılıçdaroğlu’nun helalleşmesini ben anlamış değilim. İçeriğini de açıklamadı zaten. Demek ki bizimle değil de görevini ifa ederek, bizden hesap sorarak karşı tarafla helalleşecek. Galiba, ‘İslam’a gerektiği gibi saldıramadık’ diyerek temsil ettiği kesimden helallik isteyecek” açıklamasında bulundu.

28 Şubat ruhu dipdiri

Diyanet-Sen eski Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “28 Şubat ruhu günümüzde hâlâ dipdiri. Dinimize yönelik karalamalarla, ‘orta çağ karanlığı’ gibi söylemlerle, Anayasa’da yer alan laiklik ilkesine sığınılarak milletimizin dinine, İslam’a her fırsatta hakaret edilmiştir. Başörtüsü zulmü bunun bir bahanesidir. Geçmişte camilerin halılarının tamamen kaldırılarak, kilise usulü sıralar konularak ibadet edilmesi, bu milletin dinin değiştirilmesi bile teklif edildi. Şimdi Sezen Aksu, Özgür Özel, Barolar Birliği’nin söylemler, CHP’nin ve avanelerinin geçmişten beri uyguladığı politikadır. Hiçbir zaman da değişmemiştir. Kılıçdaroğlu döneminde bu saldırılar devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Müslümanlara yönelik zulmün başlangıcının tek parti diktasına dayandığını kaydeden Bayraktutar, “Müslümanlara yönelik zulmün başlangıcı 1942’lere kadar uzanır. Demokrat Parti iktidarında biraz gevşer ama 1960 ihtilalinden sonra zirveye çıkar. Kılıçdaroğlu döneminde bu saldırılar devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Altaylı Sezen'i savundu dindara küfretti

Muhafazakar kesimin, yurtlarda yaşanan münferit taciz ve tecavüz vakaları ile intihar eden öğrenci konusunda sessiz kaldığını ileri süren Fatih Altaylı ise dünkü yazısında, Hz. Adem’e ‘cahil diyen Sezen Aksuya sahip çıkarak, Aksu’ya tepki gösterenlere alenen küfretti. Altaylı, Sezen Aksu’ya tepki gösterenler için , “Size edecek tek bir söz var ama burada yazamam. “Ha…” ile başlıyor. Çoğul olduğunuz için de “...tiriniz” ile bitiyor. Gerçekten “Ha….iniz” ifadelerini kullanarak tıynetini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçmişte bizim de hatalarımız oldu” diyerek, bütün kesimlerle helalleşmek istedikleri yönünde bir takiyyeye başvururken, CHP’nin kuyruğuna takılan cenahın İslam’a ve kutsallarımıza yönelik saldırıları sürüyor. CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur’an kursları için ‘Ortaçağ zihniyeti” diyor, azgın azınlığın temsilcileri, ateist bir üniversiteli gencin intiharı üzerinden cemaat ve tarikatları hedef alıyor. Yandaş sanatçı Sezen Aksu, peygamberimiz ve ilk insan Hz. Adem ile eşi Hz. Havva’ya hakaret etme küstahlığında bulunurken, CHP’li Ekrem İmamoğlu da fethin sembolü Ayasofya’yı müze olarak lanse etme inadından, gelen baskılar üzerine ancak 1,5 yıl sonra geri adım atıyor.