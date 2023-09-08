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Dünya 28 şubat kafası Fransa’da hortladı! Okullarda başörtüsü ve çarşaf yasak
Dünya

28 şubat kafası Fransa’da hortladı! Okullarda başörtüsü ve çarşaf yasak

Yeniakit Publisher
2023-09-08 09:21:00 -
28 şubat kafası Fransa’da hortladı! Okullarda başörtüsü ve çarşaf yasak

Fransız Danıştayı, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın okullarda başörtüsü, çarşaf (abaya) giyilmesinin yasaklanması yönündeki 27 Ağustos'ta aldığı kararı onayladı

Fransa’daki devlet okullarında çarşaf ve abaya gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklanmış, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal bir televizyon programında verdiği röportajda, “Artık okullarda (Müslüman kadın öğrencilerin) çarşaf giymemesine karar verdim. Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” demişti.

Kararın ardından Fransa Müslümanları Hak Hareketi, Danıştay'a kararın iptali için başvuruda bulunmuştu.

KARAR VERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren yüksek yargıçlar, bu giysilerin okullarda giyiminin yasaklanmasının temel özgürlükleri ihlal etmediği yönünde karar aldı.

NE OLMUŞTU

Fransız Eğitim Bakanlığı okullarda çarşaf giyilmesinin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde çok ciddi artış gösterdiğini raporlamıştı.
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Yorumlar

misafir

1) Önemli bir haber teşekkürler. 2) Haberde kullandığınız fotoğraf kötü; daha dikkatli olunmalı. 3) Fotoğrafta sol baştaki peçeli kızımızın, saçlarının bir kısmı ve meme veye südyen ucu görünüyor. 4) Fransız Danıştayı, "abaye" ya da "burka" yasağı getirirken, bu giysilerin tanımı yapmalıydı. 5) "Kanunların net ve açık olması gereği" temel ilkelerdendir. Hiç olmazsa, "yüzün tanınmayacak şekilde örtülü olması yasak" şeklinde "kısmen de olsa daha net bir ölçü" getirseydi, Müslümanlar olarak bizim sinir uçlarımızla oynamış olmazdı.

Ziya

 her yerde şerefsiz
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