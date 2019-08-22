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28 Şubat darbesinin 1 numarası FETÖ’nün arkasına sığındı

Tarihe post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinin 1 numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, yazdığı dilekçede 'şanlı geçmişini' terör örgütü FETÖ ile maskelemeye çalıştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
28 Şubat darbesinin 1 numarası FETÖ’nün arkasına sığındı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen ve milyonlarca mağduru olan 28 Şubat post-modern darbesinin 1 numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı terör örgütü FETÖ'nün arkasına sığındı.

Önceki gün mahkemeye gönderdiği dilekçede çok ağır hasta olduğunu, yürüyemez duruma geldiğini belirten Karadayı, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Karadayı, avukatı Erol Yılmaz Aras aracılığıyla verdiği dilekçesinde, “Biz o zaman emekli olup şanlı geçmişimizi yanımızda taşıyıp evimize çekildik. Ancak 20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ’cü polis ve hakim/savcıların düzenlediği ve FETÖ’nün en son ve en pespaye kumpaslarının biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır” ifadelerini kullanarak terör örgütü FETÖ’nün arkasına saklanmaya çalıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
  1. Ankara
  2. 28 Şubat post-modern darbesi
  3. dönemin Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı
  4. FETÖ
  5. Erol Yılmaz Aras

YORUM YAZ

  • Mehmet SoyluMehmet Soylu20 dk önce
    Adalet ne zaman gelir? Daha doğrusu adalet mahallesine otobüs burdan geçiyormu? Yalandan beklemeyelim yani. Kardeşim memlekette adalet mahallesine sürecek sivri yakalı şöförler yok, hepsi badem bıyıklı simsar kılıklı herif
  • vatandaş soruyorvatandaş soruyor32 dk önce
    o gün kıraldınız silah elinizdeydihakimlere savcılara birifingve emir veriyordunuzşimdi karı gibi ağlıyorsunuz bu ülkenin adalet sistemi sıkıntılı hala dışarıdasınız yani torpillisinizgariban bir vatandaş sizin aldığınız cezayı alsa çoktan kodesteydihakkatan siz neye dışarıdasınız?????????
  • mehmetmehmet33 dk önce
    Soysuz hain. Yahudi hesabına 28 şubatı yaptın. Aldığın paradaki hakkım sana haram zehir zıkkım olsun.
  • Müge Müge 35 dk önce
    Bu adam siyonistlerin ve haçlıların beslemesidir,hiç bir zaman türk milletinin menfaati için çalışmadı,Tanrıyı kıyamete zorlayan paganist şerefsiz rockefeller ve rothschild şeytanlarının özel mülkü olan korsan amerika, piç israil ve pezevenk avrupa için çalıştı,aslında böyle vatana hıyanet edenüst düzey askerler siyonist haçlı kâfir batılı ülkeler de sağ bırakılmaz.

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