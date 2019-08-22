28 Şubat darbesinin 1 numarası FETÖ’nün arkasına sığındı

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen ve milyonlarca mağduru olan 28 Şubat post-modern darbesinin 1 numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı terör örgütü FETÖ'nün arkasına sığındı.

Önceki gün mahkemeye gönderdiği dilekçede çok ağır hasta olduğunu, yürüyemez duruma geldiğini belirten Karadayı, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Karadayı, avukatı Erol Yılmaz Aras aracılığıyla verdiği dilekçesinde, “Biz o zaman emekli olup şanlı geçmişimizi yanımızda taşıyıp evimize çekildik. Ancak 20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ’cü polis ve hakim/savcıların düzenlediği ve FETÖ’nün en son ve en pespaye kumpaslarının biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır” ifadelerini kullanarak terör örgütü FETÖ’nün arkasına saklanmaya çalıştı.