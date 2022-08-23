28 Şubat artıkları Bakan Soylu'nun tavsiyesinden rahatsız oldu! Şirin Payzın'ın teröristlerle fotoğrafları yeniden gündemde..
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Görevinize abdestli çıkın" tavsiyesinden rahatsız olan Şirin Payzın, Soylu'yu hedef alıp, "Burası laik bir ülke unuttu galiba." dedi. Sosyal medyada Payzın'a teröristlerle çektirdiği fotoğraflarla tepki gösterildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Bakan Soylu Müslüman Türk askerlerine, "Görevinize abdestli çıkın" tavsiyesinde bulundu.
Kemalistler huzursuz oldu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni mezun askerlere verdiği tavsiye sebebi ile 28 Şubat artıklarının hedefi oldu.
Bakan Soylu'nun sözlerini Twitter hesabından paylaşan Şirin Payzın da, "Burası laik bir ülke unuttu galiba." ifadesini kullanıp, firari mafya elebaşı Sedat Peker'i referans alarak, Bakan Soylu'yu yalanları ile hedef aldı.
Teröristlerle verdiği pozlar yeniden gündeme geldi
Sosyal medya kullanıcıları Şirin Payzın'a teröristlerle çektirdiği fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi.