28 Şubat 1997: Hükümetin Bir MGK Toplantısıyla Devrilmesi

Karanlık odaklar, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan dokuz saat süren MGK toplantısıyla, Refahyol hükümetinin düşürülmesi için düğmeye bastı.

Generaller medya, yargı ve sivil toplum örgütü kisvesi altındaki kuruluşları brifinglerle, cadı avına hazırladı. Ve Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri başlamış oldu.





Binlerce insan irticacı diye fişlendi. Başörtüsü nedeniyle öğrenciler, öğretmenler okullarından atıldı. Toplumun her kesiminden inançlı insanlar işlerinden edildi, kumpas kuran mahkemeler aracılığıyla hapislere tıkıldı. 'İrtica' paranoyası üzerinden kadın, erkek, çocuklara zulmedildi. Seçilmiş hükümet, karanlık güçlerin oyunlarıyla düşürüldü. Bunu fırsat bilen Türkiye düşmanları, ceplerini doldurdu. El konulan bankalar aracılığıyla 50 milyar dolar hortumlandı.

Erbakan'la birlikte toparlanan Türkiye'nin ekonomisine de büyük darbe vuruldu. Yükselen Anadolu sermayesinin önü kesildi. Devlette güvenin yerini McCarthy'yi aratmayan fişleme dalgasının aldığı, 2.500 subayın ordudan 'irticacı' yaftasıyla atıldığı, 6 milyon kişinin dini inançlarıyla fişlendiği, eğitim ve öğretimde yasakların hayatımıza girdiği, milyonlarca gencin mağdur edildiği bir süreçti bu.

Türk siyasi tarihinin en kara sahifelerinden olan o günler, çeşitli şahitler tarafından sonraki yıllarda kayıt altına alınmıştır.1997 Haziran'ında Refahyol Hükümetinin adım adım yıkılışına bizzat şahitlik ettiğini söyleyen emekli gazeteci Hasan Sargıner de şu açıklamalarda bulunur:

“Korkunç bir siyaset mühendisliği uygulanıyordu. İsmet Sezgin'in yönettiği organizasyonda aralarında N.M., Y.E., H.Ü., M.B.'nin de bulunduğu onlarca DYP'li vekil bu binaya getirildi. Ederlerine göre, 100 ila 250 bin dolar arasında paralara satın alınan DYP'li vekiller binadan ayrıldıktan sonra Meclis'e koşup istifa ettiğini açıkladı. Balgat'taki o şirkete hangi DYP'li geldiyse çantasında bir tomar parayla ayrılıp soluğu DTP'de aldı” (Akit,2012)

28 Şubat Darbe günlerinde DYP'den istifa edip ANAP'a geçen ilk vekil olan dönemin Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın, “Refah-Yol'u Hükümetten düşürmek için askerlerin sivil kıyafetlerle milletvekillerini tek tek dolaştıklarını belirterek, "Bana iki asker geldi.”ifadesini kullandı. (Aydın,2012 )

Hikmet Aydın, vekil transferi günlerinde Kamuran Çörtük'ü Meclis'te gördüğünü şöyle anlattı: "O günlerde Meclis'te dolaşan bir banka sahibi vardı. Her gün bir ya da iki vekilin istifa edip ya ANAP'a ya da Demokrat Parti'ye geçtiği haftalarda. Yıl 1997, Aylardan Haziran. Bayındır Bank'ın sahibi Kamuran Çörtük Meclis'te. Neden 9 metrekarelik milletvekilleri odalarını teker teker ziyaret etti? (Aydın,2012)

Genelkurmay eski Başkanı Doğan Güreş de o günleri şöyle anlatır: Sheraton Otel'de gazeteciler ve milletvekilleri arasında yoğun bir trafik yaşanıyordu. Üst kata çıkanlar, alt kata inenler vardı. Bu hareketliliğin ardından ‘üç kuruş’ için istifalar yaşandı.(Bugün,2012)………..

9.7.2021 günü Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi.

Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı. Bu karar neticesinde generallerin rütbeleri de sökülecek.

28 Şubat 2013: Osman Kavala’nın Öcalan Mektubunun Ortaya Çıkması

Milliyet Gazetesinde BDP-Öcalan görüşmesinin tutanakları yayınlandı. Osman Kavala’nın Öcalan'a "Başkanlık Sistemine Destek Vermeyin" diye mektup gönderdiği ortaya çıktı.







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