28 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı
Koronavirüste 28 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 30 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Fahrettin Koca, paylaşımında "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" ifadelerini kullandı.