28 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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