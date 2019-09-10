0553 313 94 23

28 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10 Eylül 2019 Salı 09:15
28 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:15
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Kırtasiyelerde yoğun mesai
    3. ETÜ’de dijital dönüşüm başladı
    4. Brent petrolün varili 63,03 dolar
    5. (Özel haber) Göçmenler Van’da..
    6. Okullar ne zaman ara tatile girerecek?..
    7. Yüzme milli takımlarına tanıtım..
    8. İçişleri Bakanlığının okul servis..
    9. YKS adayları için "ek yerleştirme"..
    10. FETÖ’nün ’mahrem asker abilerine’..
    11. PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist..
    12. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    13. Elektrik tellerine çarpan kuşlar..
    14. Analar görevini yapıyor, şimdi gözler..
    15. Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim..
    16. Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki..
    17. Otobüs bileti alarak İstanbul’a gitmek..
    18. Arjantin’de Maradona çılgınlığı!
    19. FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    20. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    21. Serbest piyasada döviz fiyatları
    22. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    23. Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi
    24. Söke’de çalınan minibüs bulundu
    25. 28 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var
    26. Ambulans kaza yapınca yeniden..
    27. Ham incir reçeli tarifi | Tam..
    28. Köse’de kuru fasulye hasadı başladı
    29. Yörük Türkmen Dernekleri Manisa’da..
    30. İzmit Belediyesi’nden açıklama
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu