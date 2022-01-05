28. dönem POMEM başvuru ücreti ne kadar? POMEM başvuru 2022 ücreti

28. Dönem POMEM başvuruları yoğun ilgi görüyor. POMEM geçtiğimiz haftalarda 8.000 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. Alım 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere yapılacak. Henüz başvurularını yapmamış olan adaylar "28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor...

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 öğrenci alımı yapılıyor. 28. Dönem Pomem Giriş Sınavı için başvurular 27 Aralık'ta başladı. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. 28. Dönem POMEM başvuruları 07 Ocak 2022 tarihinde arasında sona erecek. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.

28. dönem POMEM başvuru ücreti ne kadar?