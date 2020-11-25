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Gündem 28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?
Gündem

28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 28 bin 351 vaka sayısı olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından bazı vatandaşlar 28 bin 351 vakanın günlük mü yoksa toplam sayı mı olduğunu merak ediyorlar. Peki, 25 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç? 24 saatte belirlenen pozitif vaka sayısı kaç?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:51:00 -
28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Filyasyon ekiplerimizin tespit ettiği temaslılar da anlık olarak sistemimize işlenmektedir. Güvenlik güçlerimiz, kamu kurumlarımız, okullarımız, belediyelerimiz dahil bu sisteme erişip sorgulama yapabilmektedir. Testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.

Laboratuvar altyapısı yeterli olan bütün sağlık kuruluşlarımızı yetkilendirdik. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu konusu Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz söylenebilir. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi düşünüyoruz.

Pandemi seyrini daha iyi anlayabilmek, sağlık sisteminin verdiği yanıtı daha iyi kavrayabilmek, rehavete düşmemek için dikkatimizi günlük hasta sayılarına ve ağır hasta sayılarına odaklanmamızı tavsiye ederim. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz.

Günlük koronavirüs vaka sayısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs aşısının Nisan ayında ülkemize gelmesi için çalışıyoruz." dedi. İlk kez vaka sayılarını da açıklayan Bakan Koca, "Bundan böyle hasta sayıları ile birlikte vaka sayılarını da açıklayacağız. 24 saatten tespit edilen bugünkü vaka sayımız 28 bin 351." ifadelerini kullandı.

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