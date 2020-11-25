Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin yeni kararlar alınıyor.

28-29 Kasım 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Belirtilen saatler arasında sokağa çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.