2759 Filistinli gözaltına alındı!

yeniakit.com.tr Filistinli insan hakları örgütleri, bu yılın ilk 6 ayında, İsrailli işgal güçlerinin 446’sı çocuk ve 76’sı kadın olmak üzere 2759 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Mahkumlar İşleri Komisyonu, Filistinli Mahkumlar Derneği ve Filistin’de faaliyet yürüten insan hakları örgütü Addameer, ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bu yılın ilk yarısında, 446’sı çocuk ve 76’sı kadın olmak üzere 2759 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Aynı zamanda, İsrail hapishanelerinde 30 Haziran 2030'a kadar 43 kadın ve 220 çocuk olmak üzere 5.500 Filistinlinin mahkum kalacağı ifade edildi.

Filistinli Mahkumlar Derneği, yaklaşık 500 kişinin suçlama veya duruşma olmadan yönetimsel gözetim altında tutulduğunu, 7 kişinin de yasadışı gözetiminin sonuna kadar grevi devam ettireceğini açıkladı. Grev 1 haftadır devam ediyor.

Middle East Monitor’ün haberine göre, terör devleti, grevdeki Filistinlilerin aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerini yasakladı. Aynı zamanda diğer ceza evlerine nakillerini de engelliyor.