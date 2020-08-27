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İSLAM 27.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-27 07:40:00 -
27.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz"

 (Hâkka Suresi -18)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Allah’ın kullarından en hayırlı olanları görüldükleri zaman Allah hatıra gelir.

 Allah’ın kullarından en kötüleri ise, fitnecilik için söz gezdiren, birbirini seven kimselerin arasını açan ve  masum insanları günaha ve sıkıntıya sokmak isteyen kimselerdir." 

(Mecmau’z-Zevaid, h. no: 13140)

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