27.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz"
(Hâkka Suresi -18) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah’ın kullarından en hayırlı olanları görüldükleri zaman Allah hatıra gelir.
Allah’ın kullarından en kötüleri ise, fitnecilik için söz gezdiren, birbirini seven kimselerin arasını açan ve masum insanları günaha ve sıkıntıya sokmak isteyen kimselerdir."
(Mecmau’z-Zevaid, h. no: 13140)