27.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقٖينَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Muhakkak ki Allah, gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir."

(Ankebût Suresi - 11) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Bu âyette münafıkların tutumundan söz edilmektedir. Münafıkların Medine’de ortaya çıktıkları dikkate alınarak bu âyetlerin Medine döneminde indiğini kabul edenler vardır. Ancak özellikle Mekke döneminin sonlarına doğru putperestlerin müslümanlar üzerindeki baskılarının şiddetlenmesi sebebiyle, müslüman olmuş bazı kişilerin zaaf gösterdikleri, münafıkça davrandıkları da düşünülebilir. Burada asıl önemli nokta, insan gerçeğinin son derece ciddi bazı zaaflarına işaret edilmesidir.

Diğer bütün canlılardan farklı olarak insan, inançları ve değerleri uğruna gerektiğinde güçlüklere katlanmayı göze alan bir varlıktır. O, bedeni ve organları ne kadar kendi varlığının bir parçası ise aynı şekilde inancını, mânevî değerlerini, haklarını ve ödevlerini de kişiliğinin vazgeçilmez unsurları olarak gördüğü, gerektiğinde bunlar uğruna fiziksel zorluklara göğüs gerip kişiliğini koruduğu sürece yaratılmışların üstünü olma ayrıcalığına sahip olur.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 258-259







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



"Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir:



'Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız. Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz.' "



(Müslim, Cennet 22)

GÜNÜN SÖZÜ:



"Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun."



Hz. Ömer (r.a.)