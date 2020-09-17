270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltilecek.
ABD'nin California şehrinde RAND Corporation tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin ordusunun 2030'da modernizasyonunu tamamlamayı planladığını belirterek 2049 itibarıyla Asya'yı domine edecek bir güce erişmeyi amaçladıklarını belirterek Pentagon'un geleceğin donanma çalışmasını yaptığını açıkladı.
Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Mark Esper, Hedeflerine ulaşabilmek için inşa fonunun arttırlması gerektiğini belirterek, donanmanın savunma bütçesindeki payını yüzde 11'den yüzde 13'e çıkacaklarını açıkladı.
Çin ile rekabet nedeniyle sayıyı arttıracaklar
Pasifik bölgesinde Çin ile rekabet kızışınca, Elinde 270 civarında savaş gemisi bulunan ABD Donanmasının gücü kademeli olarak arttırılarak 355'e çıkarılması planlanıyor.
ABD tarafından yayımlanan bir raporda Çin'in uzun menzilli gemisavar füzeleri inşa etmenin yanında 2030 yılına kadar donanmasındaki gemi sayısını 425'e çıkarmayı planladığı ortaya çıkmıştı.