27 Temmuz hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul hava durumu güncel | Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Pek çok kişi ise 27 Temmuz Çarşamba günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul yağış var mı?
27 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul Ankara İzmir yarın hava nasıl olacak?
27 Temmuz hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık