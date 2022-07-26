27 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul Ankara İzmir yarın hava nasıl olacak?

27 Temmuz hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık