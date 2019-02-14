27 kişinin öldüğü saldırıya Türkiye'den kınama
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün İran'da 27 askerin ölmesine neden olan intihar saldırısını kınadı.14 Şubat 2019 Perşembe 08:57
Türkiye, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.
"Şiddetle kınıyoruz"
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde DMO'ya bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan dünkü terör saldırısında 27 asker ölmüş, 13 asker de yaralanmıştı.
Saldırıyı "Ceyşu'l Adl" örgütü üstlenmişti.
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