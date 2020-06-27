27 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka ve vefat sayısı düne göre azaldı. Bugün açıklanan 27 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1372 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 195 bin 883'e çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 82 oldu.

Test sayısı 45 binin üzerinde

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 213 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 231 bin 835'i buldu.

İyileşen hasta sayısı son günlerin rekorunu kırdı

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 11984 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 169 bin 182'ye yükseldi. Öte yandan 984 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 366 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 1000'in altına inebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı.