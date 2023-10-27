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İSLAM 27 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 07:01:00 -
27 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (27 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمٖينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُٓوءُ الدَّارِ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz.

 Lânet onlaradır, kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir."

(Mü'min Suresi - 52)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah Teâlâ’nın elçilerine ve inanmış kişilere dünyadaki yar­ dımı, kendilerine düşmanlık yapanlar karşısında onları er geç zafere ulaştırması veya onlara kötülük eden düşmanlarını çeşitli felâketlerle cezalandırmasıdır; âhiretteki yardımı da onları cennetiyle ve en güzel nimetleriyle ödüllendirmesidir. Bu açıklamalar, Mekke döneminde inkârcıların maddî ve mânevî baskılarıyla büyük acılar çeken müslümanlara teselli ve ümit aşılama amacı taşımaktadır. Bu âyetlerin inmesinden birkaç yıl sonra Medine döneminde müslümanlar bu vaadlerin dünya ile ilgili olanlarına bir bir kavuşmuşlardır (Taberî, XXIV, 74-75; İbn Atıyye, IV, 564).

Zemahşerî 51. âyetteki “şahitler”i “melekler, peygamberler ve Muham­med ümmeti” olarak açıklamıştır (III, 374); Râzî de insanların yapıp ettiklerine şahit olan melek, peygamber ve mümin olarak herkesin kastedildiğini belirtir (XXVII, 76; Muhammed ümmetinin şahitliği konusunda bk. Bakara 2/143).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 665-666


 
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallahu Aleyhi ve Sellem)

 

GÜNÜN SÖZÜ:

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Yorumlar

Gültekin

MÜSLÜMANI MÜSLÜMAN DUYGULARINDA KOPARILMALARIN NETİCESİ VE ALLAH'IN İPİNE SIM SIKI SARILAMAYIŞIMIZIN NETİCELERİ ÇOK ÜZÜCÜ OLUYOR, İNŞALLAH BU NETİCELER UYANMAMIZA SEBEP OLUR.

mehmet

Ahmet kardeşim... Birincisi tarihi iyi oku. Filistinliler toprak satmamistir. Yahudi yalanı İkincisi ırkçılık haramdır. Arablar önden buyursun ne demek. Şimdi Muhammed İkbal in ne demek istediğini daha iyi anladım sayenizde. Allah hidayet versin...
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