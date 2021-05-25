15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama bekleniyor. Peki, 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar, Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak, aday değerlendirme ve seçme sınavına tabi tutulacak. Adaylar sınava gireceği yeri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri aracılığıyla www.pa.edu.tr adresinden sorgulayarak öğrenebilir. Sitede yer alan sınav tarihi ve merkezinde polis adaylarından Fiziki Yeterlilik Sınavında performans sergilemeleri talep edilecektir. Öte yandan, adaylarla iletişim kurularak giriş belgesi gibi gerekli belgeler ve bilgiler iletilmeyecek.

Önemli olan konulardan bir diğeri ise, adayların sınav merkezine gittiğinde yanında ses ve görüntü kayıt cihazı, cep telefonu veya bunlara benzer elektronik eşyanın bulunmaması gerektiğidir.

27. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yetkili birimlerden açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içeriği güncellenecektir.