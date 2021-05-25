  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avustralya'dan Kabil adımı!
Türk futbol sarsan bomba iddia: Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
Merkel'den Rusya'ya karşı ortak yaklaşım açıklaması
Arabada kanlı infaz
Eğitim 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) her yıl kadrosuna binlerce polis adayı alınıyor. 2021 yılı için adayların gözü POMEM alımlarında. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği 27. Dönem POMEM sınav sonuçlarına ilişkin heyecan dorukta. Peki, 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 21:20:00 -
27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama bekleniyor. Peki, 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar, Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak, aday değerlendirme ve seçme sınavına tabi tutulacak. Adaylar sınava gireceği yeri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri aracılığıyla www.pa.edu.tr adresinden sorgulayarak öğrenebilir. Sitede yer alan sınav tarihi ve merkezinde polis adaylarından Fiziki Yeterlilik Sınavında performans sergilemeleri talep edilecektir. Öte yandan, adaylarla iletişim kurularak giriş belgesi gibi gerekli belgeler ve bilgiler iletilmeyecek.

Önemli olan konulardan bir diğeri ise, adayların sınav merkezine gittiğinde yanında ses ve görüntü kayıt cihazı, cep telefonu veya bunlara benzer elektronik eşyanın bulunmaması gerektiğidir.

27. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yetkili birimlerden açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içeriği güncellenecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez o piyasaya çıktı: Elimde çok ses getirecek görüntüler var
Dünya

Bu kez o piyasaya çıktı: Elimde çok ses getirecek görüntüler var

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ederken bu kez ünlü yönetmen Jeremy Corbell'den gündemi altüst..
Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in videolarına ilişkin olay açıklama
Siyaset

Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in videolarına ilişkin olay açıklama

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası adeta 'sevinç çığlıkları' atan muha..
Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı
Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı

Çin'li akıllı telefon markası Tecno Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başladığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay