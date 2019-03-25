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27 aydır böylesi görülmedi! Bir günde 1,6 Milyar dolar çıktı

Yatırımcılar 1,6 milyar dolarlık Çin hissesi satarak Aralık 2016'dan bu yana en büyük günlük satışı gerçekleştirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:45
27 aydır böylesi görülmedi! Bir günde 1,6 Milyar dolar çıktı

Yabancı yatırımcılar, Çin hisse senetlerinde bugün, Aralık 2016'dan bu yana görülen en yüksek günlük satışı yaptılar. Bloomberg'in haberine göre, Çin hisse senetlerinden bugünkü çıkış 10,8 milyar yuanı (yaklaşık 1,6 milyar dolar) buldu.

Yatırımcılar riskten kaçıyor

Analistler, önde gelen ekonomilerin yavaşladığına dair son verilerin yatırımcıları riskten kaçışa ittiğini ve yüksek riskli gördükleri Çin hisse senetlerinden çıktıklarını ifade etti.

Düşüşe rağmen yüzde 22 artıda yer alıyor

Öte yandan bugün yaşanan yüzde 1,7'lik düşüşe rağmen Shanghai Endeksi yıl başından bu yana yüzde 22 artıda yer alıyor ve önde gelen borsalar arasında en iyi performans gösteren olmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:45
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Bloomberg
  3. Shanghai
  4. Ekonomi
  5. Aralık
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