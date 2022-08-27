27 Ağustos 1980: Kaos Planının Ortaya Çıkarılması

Ülke ekonomisi ve huzur tam anlamıyla felç vaziyetteydi. Merkez Bankası’nın çekleri dönüyor, elektrik kesintileri had safhaya varıyor, temel gıdalar kara borsada satılıyordu.





29 Mayıs’ta Sirkeci Garı’na bırakılan ve beş kişinin ölümüne sebep olan saatli bombalar ordu malı çıkmıştı. Türkiye, gazeteci Uğur Mumcu’nun ifadesiyle ‘yönetilemez’ hale getirilmişti. Terörün Ağustos bilançosu 347 kişi idi. 9 Eylül günü Hürriyet Gazetesi’nin manşeti anlamlıydı. Gazete manşetinde “Usandık” (Dursun,2000: 210)deniliyordu.





Her ne kadar cunta girişimleri atlatılsa da generaller bu kez hiyerarşik bir darbe planlıyorlardı. “Süleyman Demirel’e göre 12 Eylül Darbesinin kararı işte bu günlerde alınmış, ancak şartların olgunlaşması beklenmişti.” (Mangırcı,1999:127)





1979 yılı sona ererken siyasi olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 703’ü bulmuştu.12 Eylül 1980’e giderken de Türkiye’nin her yanında çatışma, şiddet ve terör yaşanıyordu. Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve Çorum’da Türkiye’nin yakın tarihinde eşi benzeri olmayan, binlerce kişinin canını yitirmesine neden olan kanlı olaylar meydana gelmişti. İlginç olan ise olaylar arasındaki benzerliklerdi.





Baskın Oran ortak silah konusunu şöyle değerlendirir:12 Eylül öncesi terör olayları sırasında görülen ancak sonra ortaya çıkan bir önemli durum da aynı silahın hem sol kesimde hem sağ kesimde kullanılması. Bu, araştırılması gereken bir konu. Buna bir başka örnek de “İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesi 1981/689 esas sayısına kayıtlı olarak görülen ve solcu bir örgüt hakkındaki davada bu örgüte mensup birinin 29 Eylül 1980'de adam öldürmede kullandığı belirtilen Unique 8477356 seri nolu tabancanın, bu olaydan bir ay önce 27 Ağustos 1980'de sağcı bir örgüt tarafından bir kahve taramasında kullanılması ve daha sonra bu silahın ele geçirilmesiydi.”(Oran,2012)



27 Ağustos 1908: Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.



