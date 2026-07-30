"264 eski milletvekili CHP’den istifa etti" diyorlardı! İstifa eden Diren, meğerse ölüm döşeğinde imiş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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"264 eski milletvekili CHP’den istifa etti, Yeni Parti'ye geçti" denilirken eski Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in ölüm döşeğinde olduğu ortaya çıktı. Diren Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Tokat milletvekillerinden Orhan Ziya Diren, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
27 Temmuz'da CHP'den ayrılan 264 eski milletvekilinden biri olan Diren, istifasını mutlak butlan kararı sonrası oluşan yönetime tepki olarak açıklamıştı.
Eski milletvekilleri, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'yi destekleyeceklerini duyurmuştu.
TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in babası
Edinilen bilgilere göre Orhan Ziya Diren için 1 Ağustos Cumartesi günü Tokat'taki Alipaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Diren, tören sonrası memleketinde toprağa verilecek.
Diren, aynı zamanda TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in babası.
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