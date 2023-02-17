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Yaşam 261 saat sonra enkazdan çıktı! Bakın ilk sözleri ne oldu?
Yaşam

261 saat sonra enkazdan çıktı! Bakın ilk sözleri ne oldu?

Depremden 261 saat sonra enkazdan iki kişi sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Mustafa Avcı'nın ilk görüntüsünü ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 06:35:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da bir özel hastanenin enkazından depremin 261’inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay’da bir özel hastanenin enkazından depremin 261’inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, “Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa’yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

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