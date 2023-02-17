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Yaşam 260 saatlik mücadele! 10 yaşındaki Osman'a böyle ulaşıldı
Yaşam

260 saatlik mücadele! 10 yaşındaki Osman'a böyle ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından pek çok alanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 260 saatin sonunda 10 yaşındaki Osman, enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 06:48:00 -

Hatay’da 10 yaşındaki Osman adlı erkek çocuğu depremin 260’ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.

Enkaz altında hayatta olan başka insanların olma ihtimaline karşılık sessiz dinleme yapıldı. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulunup bilgi aldı.

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