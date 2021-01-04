26 yıldır vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşıyordu! 26 yıllık ayıp, mahkeme kararıyla son buldu

Muhammet Kutlu Ankara

1953 yılında ABD’den alınarak uygulamaya konulan 1053 sayılı nizamnamenin kurbanı olan bir gazimiz daha 26 yıl sonra da olsa verdiği hukuk mücadelesini kazanarak gazilik haklarına kavuştu. 1994 yılında Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak vücuduna saplanan şarapnel parçalarıyla yaşamak zorunda kalan Mevlüt Kaya, vazife malulü sayılmak üzere SGK’ya yaptığı başvuru reddedilince, Mağdur Gaziler için Adalet Platformu Hukuk Müşaviri Av. Tamer Mahmutoğlu aracılığıyla Ankara 16. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Mevlüt Kaya'nın vazife malulü (Gazi) sayılması yönündeki başvurunun reddine dair Sosyal Güvenlik Kurumu işleminin iptaline hükmederek, Kaya’nın 26 yıl gecikmeli de olsa gazilik haklarına kavuşmasının yolunu açtı.

Karar emsal olacak

Avukat Mahmutoğlu, bu kararın vücudunda şarapnel parçası ile yaşamak zorunda olan tüm mağdurlar için örnek bir karar olduğunu belirtirken Mağdur Gaziler için Adalet Platformu Başkanı Mustafa Gazim de terör saldırısında vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan herkesin mutlaka haklarını aramaları gerektiğini söyledi. Ülkemizde bu şekilde terör saldırısında yaralanan ancak vazife malulü sayılmayan yaklaşık 19 bin mağdur olduğunun altını çizen Gazim, bu şekilde askerlik vazifesi sırasında yaralanan, ancak ilgili kurumlarca vazife malulü sayılmayan kişilere dava açmalarını önerdi.

SGK’nın işlemi iptal edildi

Mevlüt Kaya, 29.10.1994 tarihinde Şırnak Yağızoymak Köyü İsimsiz Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada çeşitli yerlerinden şarapnel parçalarıyla yaralandı. Kaya, söz konusu yaralanmanın askerlik görevinin ifası sırasında ve vazifeden kaynaklanması nedeniyle vazife malulü sayılmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaptı. Ancak söz konusu başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedildi. Kaya, Ankara 16. İdare Mahkemesinde dava açtı. Ankara 16. İdare Mahkemesinde yapılan yargılamada verilen 29.09.2020 tarihli ve 2019/1238 E., 2020/1510 K. sayılı Karar ile Kaya’nın haklarına kavuşmasının yolu açıldı. Kaya için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenen 22/07/2020 tarihli raporda “Sağ ayak bileği çevresi, servikal bölge ve sol diz çevresinde metalik yabancı cisimler mevcut. Hasta 1 ay kadar önce sol diz acl rüptürü nedeniyle öpere olmuş. Her iki uyluk çevresi sağda 53 cm, sol diz çevresi 50 cm. sol diz ekstansiyon tam, fleksiyon 130 derece. Her iki baldır çevresi sağda 39 cm, solda 37.5 cm olarak ölçüldü” şeklinde verilen karar uyarınca; Ankara 16. İdare Mahkemesi, Kaya'nın vazife malulü (Gazi) sayılması yönündeki başvurunun reddine dair Sosyal Güvenlik Kurumu işlemini iptal etti. Böylece 26 yıldır vücudundaki şarapnel parçaları ile yaşayan Kaya, Gazilik haklarına kavuştu.