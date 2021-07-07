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26 saat sorgulandı! Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
Gündem 26 saat sorgulandı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
Gündem

26 saat sorgulandı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

Özel ekip tarafından 26 saat sorgulanan Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 09:03:00 - 2021-07-07 09:05:22
26 saat sorgulandı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.  Mehmet Aydın'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Hangi iddialarla karşı karşıya

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" , "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Ayrıca Mehmet Aydın hakkında farklı illerden mağdurların şikayette bulunduğu öğrenilirken söz konusu şikayetlerin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlikle gönderildiği ve şikayetlerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.  Dosyada birleştirilen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmaya ise Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile gizlilik kararı getirildi.

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