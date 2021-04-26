26 Nisan Pazartesi iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya iftar vakitleri

İftar vakitleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Bulundukları illerde akşam ezanı saatini merak eden vatandaşlar "İstanbul, Ankara, İzmir sahur saat kaçta? 2021 İmsakiye ve il il sahur vakitleri" gibi sorgulamalarda bulunuyor. İşte 26 Nisan iftar vakitleri...

26 Nisan Pazartesi iftar saati kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 26 Nisan 2021 imsak vakitleri bilgisi ile erişime açıldı. İşte il il iftar vakitleri...

İstanbul: 20:02

Ankara: 19:45

İzmir: 20:05

Bursa: 20:00

Konya: 19:42

Adıyaman: 19:19

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İftar Duası Türkçe okunuşu ve anlamı

İftar Duası Türkçe Okunuşu

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İftar Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!