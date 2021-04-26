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Oruç 26 Nisan Pazartesi iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya iftar vakitleri
Oruç

26 Nisan Pazartesi iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya iftar vakitleri

26 Nisan 2021! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla iftar saati! İstanbul akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet 2021 Ramazan imsakiyesi! 26 Nisan akşam ezanı kaçta okunacak? İftara kısa bir süre kala vatandaşlar bulundukları ilin iftar saatini sorguluyor. İşte bugün akşam ezanı saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 18:24:00 -
26 Nisan Pazartesi iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya iftar vakitleri

İftar vakitleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Bulundukları illerde akşam ezanı saatini merak eden vatandaşlar "İstanbul, Ankara, İzmir sahur saat kaçta? 2021 İmsakiye ve il il sahur vakitleri" gibi sorgulamalarda bulunuyor. İşte 26 Nisan iftar vakitleri...

26 Nisan Pazartesi iftar saati kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 26 Nisan 2021 imsak vakitleri bilgisi ile erişime açıldı. İşte il il iftar vakitleri...

İstanbul: 20:02

Ankara: 19:45

İzmir: 20:05

Bursa: 20:00

Konya: 19:42

Adıyaman: 19:19

İL İL İFTAR VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İftar Duası Türkçe okunuşu ve anlamı

İftar Duası Türkçe Okunuşu

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İftar Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

 

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