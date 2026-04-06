Araştırmalar söylüyor: Kalbi koruyor, beyni güçlendiriyor: Sofranın en ucuzu, sağlığın en güçlüsü
Araştırmalar söylüyor: Kalbi koruyor, beyni güçlendiriyor: Sofranın en ucuzu, sağlığın en güçlüsü

Sofranın en ucuzu, sağlığın en güçlüsü olarak her daim balık ortaya çıkıyor...

Son bilimsel çalışmalar, mutfakların en uygun fiyatlı besinlerinden biri olan küçük bir balığın sağlık açısından büyük faydalar sunduğunu ortaya koydu. Araştırmalara göre bu balık, kalp ve damar sağlığını desteklerken beyin hücrelerini de koruyucu etkiler gösteriyor.

Üstelik büyük balıklarda sıkça rastlanan cıva ve ağır metal riski, bu türde yok denecek kadar az. ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından “en iyi seçenek” olarak sınıflandırılan bu besin, sağlık açısından dikkat çekici özellikleriyle öne çıkıyor.

Pratikliği nedeniyle sofralarda sıkça tercih edilen konserve balıklar arasında ton balığı uzun süredir popülerliğini koruyor. Son araştırmalar, daha sağlıklı ve ekonomik bir alternatifin bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu alternatif: hamsi. Yapılan çalışmalar, hamsinin hem kalp damarlarını desteklediğini hem de beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladığını ortaya koyuyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hamsiyi düşük cıva içeriği sayesinde “en iyi seçim” kategorisine dahil etti. Küçük balıklar, besin zincirinin alt basamaklarında yer aldıkları ve kısa ömürlü oldukları için vücutlarında daha az zararlı madde biriktiriyor. Bu da onları büyük yırtıcı balıklara göre daha güvenli hale getiriyor.

2025 yılında yayımlanan bir araştırmada, Güneydoğu Karadeniz’deki hamsilerin besin değerleri detaylı şekilde incelendi. Sonuçlara göre hamsinin protein oranı ile arasında değişirken, yağ oranı ise %5 ila arasında bulunuyor. Bu yağ içeriğinin önemli bir kısmını ise sağlıklı Omega-3 yağ asitleri oluşturuyor.

Bilimsel incelemeler, hamsi gibi yağlı balıkların EPA ve DHA açısından zengin olduğunu gösteriyor.

Bu yağ asitleri, kalp sağlığını desteklemenin yanı sıra damar yapısını güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı oluyor.

Öte yandan uzmanlar, özellikle konserve hamsi tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu ürünlerin genellikle yüksek miktarda tuz içerdiği belirtilirken, özellikle tansiyon hastalarının ve düşük sodyum diyeti uygulayanların tüketim miktarını kontrol etmeleri öneriliyor.

