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Gündem 26 Mart Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu?
Gündem

26 Mart Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu?

Koronavirüs salgınına ilişkin ülkemizde alınan kararların belirlendiği Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. 1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ile birçok kısıtlamada değişikliğe gidilmişti. 26 Mart Kabine Toplantısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Peki, 26 Mart Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:57:00 -
26 Mart Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu?

Kabine toplantısının yapılacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'deki iller risk durumlarına göre gruplara ayrıldılar. İllerin risk durumlarında değişim olup olmayacağı ise merak ediliyor.26 Mart Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu?

26 Mart Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Vaka sayıları 30 bine dayanırken, üçüncü dalga başladı. Uzmanlar ve Bilim Kurulu üyeleri üçüncü dalganın henüz pik yapmadığını ifade ederken, kurallara uyulması yönünde çağrılarını yineliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. Koca, Bilim Kurulu'nun taviyelerini aktaracak. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını ulusa seslenerek duyuracak. Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan ayı için yeni COVID-19 tedbirleri gelecek mi?

Bir aylık kademeli normalleşme sürecinde vakaların hızla artması il bazlı önlemlerin daha radikal uygulanması sonucunu doğuracak. Samsun gibi gerileme yaşanmayan iller için tam kapatma gündeme gelebilecek. Ramazan ayına yönelik özel önlemler bekleniyor

 

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